Вильнюсцев удивили совершавшие посадку у дороги воздушные шары

9 июля вечером жители Вильнюса зафиксировали необычную картину. Часто летающие над городом воздушные шары совершили посадку в необычном месте.

Один шар сел рядом с проезжей частью, на Неменчинском шоссе. Другой парил над верхушками деревьев рядом с шоссе и дачами, казалось, он вот-вот упадет в лес.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!