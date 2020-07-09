Науседа: после окончания кризиса нужно будет вернуться к финансовой дисциплине

После окончания коронавирусного кризиса и нормализации экономической ситуации Литве нужно будет возвращаться к финансовой дисциплине - искать возможности отказа от части налоговых льгот и обеспечения более эффективного сбора налогов, сказал президент Гитанас Науседа.

"Я считаю, что эти средства, которые проведены в жизнь - по необлагаемому налогами размеру доходов и единовременным выплатам - действительно неплохое ускорение для экономики, особенно для внутреннего рынка. Если ситуация в конце 2020 года нормализуется, я думаю, что нам следует вернуться к той же финансовой дисциплине, которая у нас была в конце прошлого года, когда многие законы рассматривались именно через эту призму", - сказал Науседа на пресс-конференции в четверг.

Он подчеркнул, что после возвращения к нормальному ритму экономики в финансовой сфере нужно будет вести себя совершенно иначе, нежели в разгар кризиса.

"В этом смысле мы не забыли те законодательные инициативы, которые мы вносили перед (принятием) бюджета 2020 года и которые направлены на снижение определенных налоговых льгот. Думаю, что мы к ним вернемся и их рассмотрим", - сказал Науседа.

По его словам, при обсуждении бюджета 2021 года президентское ведомство будет стараться проявлять активность и в области планирования бюджетных расходов, особенно при проведении в жизнь принципов государства благополучия, и в налоговой сфере.

"Я убежден, что невозможно достичь ощутимых результатов, если у тебя много пробелов в налоговой системе и если у тебя нет амбициозных целей в области сбора налогов (....) Наверное, никто не будет счастлив, если мы попытаемся строить государство благосостояния самым простым способом - повышая налоги. Так можно улучшить перераспределение валового внутреннего продукта через бюджет, особого ума для этого не нужно, но нужно намного больше ума, чтобы постараться оптимально заполнять бюджет с тем уровнем налогов, который у нас сейчас имеется", - объяснил президент.

По его словам, в достижении этих целей сейму должен помочь уже внесенный новый проект Закона о конкурсных закупках, а также проект Закона о превенции коррупции, который вскоре будет внесен в парламент.

"Эти законы должны помочь, чтобы пополнение нашего бюджета было более успешным, чтобы налоговых льгот у нас было меньше, чтобы не нужно было строить государство благосостояния при помощи таких решений, которые могут замедлить развитие экономики, повредить нашей конкурентоспособности и в конечном итоге дать слабый результат", - подчеркнул Науседа.

Президентский офис ранее сообщал, что предложение Науседы повысить эффективность конкурсных закупок позволит ежегодно экономить как минимум одну десятую средств, выделяемых на конкурсные закупки - примерно 500 млн евро.

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