Глава ГИК: внедрить голосование по интернету к этим выборам может не хватить времени

BNS ru.DELFI.lt

Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы подготовит план внедрения голосования по интернету для зарубежных избирателей, однако глава комиссии Лаура Матиошайтите скептически настроена относительно внедрения такого голосования - может не хватить времени.

"Обсуждено правовое регулирование на предмет узаконивания электронного голосования для голосующих за рубежом избирателей на тот случай, если в дипломатических представительствах нельзя будет организовать "живое" голосование, а также для находящихся в самоизоляции, и все пришли к единому мнению, что времени для подготовки качественных решений очень мало", - сказала BNS Матиошайтите. ГИК в четверг устроила дискуссию о возможности создания системы голосования по интернету для выборов в сейм в этом году, как это предусматривают принятые парламентом изменения к закону. В ней участвовали представители офиса президента, правительственной канцелярии, Министерства юстиции, Центра кибернетической безопасности. Председатель ГИК сказала, что пока трудно оценить, можно ли успеть внедрить голосование по интернету до выборов в октябре. Комиссия планирует начать подготовку, но если выяснится, что безопасность обеспечить не удастся, то придется отложить эту возможность до следующих выборов, сказала Матиошайтите. Сейм 30 июня принял поправки к Закону о выборах в сейм и узаконил возможность во время пандемии для зарубежных избирателей и находящихся в самоизоляции в Литве лиц голосовать по интернету. Парламентские выбора в Литве намечены на 11 октября. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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