Жители не могут достучаться до поликлиники: так за что же мы платим?

На прошлой неделе портал Delfi сообщал, что вильнюсцы никак не могут дозвониться в Центральную поликлинику (самая большая поликлиника столицы). Через неделю в редакцию снова обратились читатели и информировали, что проблемы остались: по-прежнему не удается дозвониться, пациенты не получают услуги.

Вильнюсец Юозас сказал, что на протяжении 5 дней звонил в эту поликлинику утром и после обеда, но так и не дозвонился. Поскольку в эту поликлинику можно зарегистрироваться по интернету, он так и поступил. Мужчине нужно было получить направление к дерматологу. Юозаса связали с семейным врачом, тот выдал ему электронное направление к специалисту.

Сейчас Юозас должен зарегистрироваться к специалисту, а сделать это можно только по телефону. Поняв, что дозвониться не получиться, Юозас пошел в частную клинику и заплатил за визит 70 евро.

"В частной клинике ответили на все 4 моих вопроса, не требовали по каждому из них регистрироваться отдельно. Все вроде бы хорошо, но возникает вопрос - зачем мы каждый месяц платим обязательный налог на здравоохранение (ОНЗ), если все равно приходится обращаться в частные клиники и тратить деньги?" – вопрошал Юозас.

Кроме того, мужчина сказал, что все члены его семьи хотели сделать прививки от клещевого энцефалита. В поликлинике это сделать не удалось, тоже пришлось обращаться к частникам.

"Конечно же, заплатили мы намного больше, чем заплатили бы в поликлинике, но зато без всяких проблем нас приняли и сделали прививки, – сказал Юозас. – И самое интересное, в государственных поликлиниках коронавирус еще есть, а в частных - его нет".

Читатель Мантас сказал, что пытается дозвониться в Центральную поликлинику уже вторую неделю. "Мне непонятно, за что мы им платим", - удивлялся Мантас.

В минувшую пятницу администрация Центральной поликлиники отметила, что проблемы, связанные со связью были устранены. 7 июля портал Delfi писал, что в регистратуру пытались дозвониться даже представители муниципалитета.

"Удалось дозвониться со второго раза, регистратор ответила через 7 минут и 40 секунд", – сказала Delfi представитель администрации муниципалитета Дейманте Норейкене.

Однако, как Delfi рассказывали читатели, когда звонили журналисты, также сигнал нередко обрывался.

"В пятницу можно было дозвониться: до обеда отвечали в среднем через минуту, после обеда - сразу же. Сигнал автоматически обрывается, когда бывает много звонков. Рекомендуем перезванивать не чаще чем раз в 15 минут, чтобы не была загружена линия", – сказала Норейкене.

Информация о регистрации есть на сайте www.pylimas.lt.

Представитель муниципалитете отметила, что проблемы со связью были устранены, а сама поликлиника мобилизовала все ресурсы и установила 5 дополнительных телефонов для принятия звонков.

На этот раз журналисты обратились и в Минздрав, чтобы выяснить, почему в государственных поликлиниках все еще карантин, а в частных кипит работа?

"Мы понимаем недовольство жителей в связи с тем, что услуги врачей тяжело доступны. Однако некоторым поликлиникам сложно вернуться к прежнему ритму, да и количество пациентов выросло. Однако по новым правилам с июля поликлиники должны возобновить работу на 80%", – сказала представитель Минздрава Габриэле Банайтите.

На вопрос, если жители не могут получить услуги в государственной поликлинике и платят частным врачам, то за что они платят ОНЗ, Государственная больничная касса ответила, что ОНЗ надо платить, потому что страховые отношения опираются не на принцип оплаты полученных услуг, а на принцип всеобщей солидарности.

"Это значит, что все должны платить ОНЗ, тогда люди будут застрахованы. Суть солидарности – каждый из нас платит ОНЗ по возможности (одни платят больше, другие меньше)", – сказала Банайтите, заметив, что это позволяет нуждающимся получать дорогостоящие услуги.

Минздрав отмечает, что неотложная помощь как сейчас, так и во время карантина предоставляется немедленно. "Предоставление других услуг пока до конца не возобновлено, однако те пациенты, которым нужна срочная помощь, могут выбирать платные услуги. Эта система по-прежнему работает", – сказала Банайтите.

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