Шокирующие действия сотрудницы полиции: в служебное время измазала автомобиль коллеги мукой и яйцами

В Варене в служебное время сотрудница полиции была снята на видео, когда мукой и яйцами измазала личный автомобиль коллеги.

Редакция Delfi получила интригующее видео из Варены. По предварительным данным, инцидент произошел 24 июня, в 22 ч.

На видео видно, что женщина в униформе подбежала к чужому автомобилю и стала посыпать его мукой. Потом она побежала в служебный автомобиль за еще одной пачкой муки и его высыпала на автомобиль.

На этом все не закончилось, после этого женщина стала бросать в автомобиль яйца.

В редакцию Delfi обратился аноним, который указал, что так сотрудница полиции поступила с автомобилем своей коллеги.

Delfi связался с представителем ГКП Алитусского округа Кристиной Янулявичене, которая сказала, что им об этом инциденте ничего не было известно.

По ее словам, этот инцидент произошел во дворе комиссариата Варенской полиции. Не исключено, что так выяснялись личные отношения, однако такое поведение недопустимо.

После звонка Delfi в отношении сотрудницы полиции было начато административное разбирательство по факту нарушения общественного порядка. Кроме того, сотрудники службы иммунитета расследуют действия сотрудницы полиции.

Янулявичене информировала, что на видео зафиксирована сотрудница полиции 1989 г.р., которая служит в системе МВД 11 лет и 5 месяцев.

По словам Янулявичене, женщина сначала служила в СОГГ , а в 2013 году перешла в полицию. По предварительным данным, во время службы эта сотрудница полиции получала взыскания, но на сегодняшний день действующих взысканий у нее нет.

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