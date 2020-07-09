Глава Минздрава Литвы: врачи готовятся ко второй волне, возвращение масок может стать неизбежностью

Литва рада обузданию первой волны коронавируса, однако риск второй волны не прошел. В передаче "Утро на Delfi" о возникших проблемах говорил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Несмотря на то, что в общественном пространстве часто говорят о том, что Литва обуздала коронавирус, после отмены карантина услуги врачей по-прежнему практически недоступны. Верига, комментируя сложившуюся ситуацию, сказал, что не стоит слишком рано радоваться.

"Мы прекрасно справились с первым этапом. Видим и наблюдаем, что происходит в Европе, это не дает расслабиться, мы должны быть в состоянии готовности, должны готовиться к вызовам. Как я и говорил, первый этап пройден успешно и ОЭСР оценила Литву хорошо.

Что касается услуг, видимо, бывают разные ситуации, из-за которых людям тяжело попасть к врачам. Все зависит от размера учреждения, степени готовности, от того, как быстро оно готовит планы на возобновление услуг. Я могу только напомнить, что было принято несколько решений – установили, с какого времени должны предоставлять услуги, чтобы получили 1/12 оплаты, сейчас требуют достичь определенного уровня предоставления услуг, чтобы было финансирование", – сказал министр.

По его словам, министерство старается разными способами поощрять предоставление услуг, но общество должно понять, что во время карантина плановые услуги практически не предоставляли, поэтому образовались очереди.

Сейчас все одновременно, по словам Вериги, хотят получить эти услуги или зарегистрироваться, это вызов как для самих учреждений, так и для пациентов, поэтому нужно проявить терпение. На вопрос, не боятся ли врачи принимать пациентов из-за возможной второй волны, он сказал, что такого не должно быть.

"Есть все средства для защиты, утверждены уровни безопасности, просто мы должны научиться привыкать к такой работе, ведь если инфекция повториться, мы не сможем год и больше предоставлять плановые услуги. В таком случае пациенты точно столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем, поэтому медперсонал должен предоставлять услуги сейчас.

Правда, он сам должен беречь себя, принимать все меры осторожности, но страх тут неподходящее объяснение, врачей готовят к работе с инфицированными больными, они сталкиваются и с другими опасностями, до сих пор они этого не боялись", - сказал министр.

Общество после окончания карантина слишком расслабилось, на улицы вышли толпы людей, кажется, что никакого коронавируса и не было. Однако врачи скорее всего готовятся ко второй волне, хотя и не хотят пугать общество. Министр подтвердил, что подготовка ко второй волне идет.

"Они серьезно готовятся, как я говорил, определенная готовность сохраняется, соблюдают условия безопасности. Готовятся не только врачи, но и другие ведомства, накапливают резерв. Однако это делают не для того, чтобы пугать общество, мы просто понимаем, какой это большой вызов, сколько нужно инфраструктуры. Обществу также не нужно пугаться, но и не следует расслабляться.

Опять-таки это не вопрос страха, это вопрос сознательного понимания, что проблема или риск не исчезли, надо осторожно себя вести и не забывать то, чему научились в плане гигиены рук, приветствий, соблюдения дистанции, там, где риск заболевания наиболее высокий, соблюдение режима изоляции вернувшимся из-за границы. Если будем видеть, что ситуация ухудшается, определенные меры вернутся. Во-первых, те, которые защищают от распространения – вчера об этом говорило и правительство, например, средства защиты для людей", – сказал он.

Верига признал, что велика вероятность возвращения масок в общественных пространствах. По его словам, наблюдают за ситуацией в соседних странах, не закрыта и Литва, ее границы не закрыты.

"У нас есть список стран, из которых иностранцы не могут приехать, могут приезжать только граждане Литвы. Однако по Европе мы путешествуем достаточно свободно, приехавшие идут и проверяются, бывают и привозные случаи. Когда наблюдаешь быстрое распространение в некоторых странах, понимаешь, что безответственно надеяться, что Литва этого избежит.

Очень вероятно, что придется вернуться к средствам защиты. Остается единственный вопрос, когда – когда люди массово вернутся после отпусков и не пойдут проверяться, может, у нас будут бессимптомные случаи и т.д. Но это на самом деле очень вероятно", – сказал министр.

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