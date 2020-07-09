Науседа обещает быть принципиальным при формировании нового правительства после выборов

Президент Литвы Гитанас Науседа обещает быть принципиальным при формировании нового правительства после октябрьских парламентских выборов.

"Да, я буду принципиальным, у меня не будет никаких проблем в отклонении стольких кандидатов, сколько потребуется для того, чтобы мы получили надлежащий результат и надлежащую кандидатуру. Я очень надеюсь, что у будущей правящей коалиции все же будет и видение, и мышление, и ценности", – заявил президент на пресс-конференции в четверг.

Он сказал, что критерии профессионализма, честности и порядочности были важны и в формировании этого правительства, однако разочаровали действия некоторых политиков, которые расходились с начальными декларациями.

"Так уж случается в политике, что иногда приходится разочаровываться в людях, и ты видишь, что те принципы и декларации, которые выдвигаются в момент утверждения или рассмотрения, очень расходятся последующей деятельностью", – сказал президент.

"Я бы хотел, чтобы будущий глава правительства был принципиальным в этом вопросе, и чтобы он был не противовесом, а опорой президента в реализации этих ценностей", – сказал глава государства.

Г. Науседа не раз критиковал министра транспорта Ярослава Наркевича, делегированного Избирательной акцией поляков Литвы-Союзом христиански семей, и призывал его покинуть пост после возникших скандалов, однако министр, пользующийся поддержкой премьера и правящих, остался на своем посту.

Парламентские выборы состоятся в Литве 11 октября.

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