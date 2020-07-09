Президент: Литва должна до конца защищать интересы своих перевозчиков

Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что поддерживает намерения литовского правительства обжаловать в Суде справедливости Евросоюза утвержденный Европарламентом Пакет мобильности, который предусматривает меры по ужесточению правил автоперевозок.

"Я поддерживаю инициативу правительства оспорить это решение, и считаю, что Литва, как и другие государства Восточной Европы, обладают правом защищать свои интересы до конца", – заявил президент в четверг на своей годовой пресс-конференции.

Он подчеркнул, что Литву не удовлетворяет предусмотренный в Пакете мобильности обязательный возврат грузовиков в страну регистрации каждые 8 недель.

"Приходится констатировать, что интересы крупных государств перевесили, и страны, находящиеся на периферии, на окраине территорий ЕС, оказались в неравной конкуренции. Восьминедельный срок, хоть и более длительный, чем намечалось ранее, но все еще неприемлем с двух точек зрения. Во-первых, это совершенно ненужный перегон грузовиков по территории Евросоюза, а во вторых, это фактор, загрязняющий природу, никак не согласующийся с амбициями "озеленения" экономики", – сказал президент.

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