Европарламент одобрил ужесточение деятельности перевозчиков

Европарламент (ЕП) утвердил Пакет мобильности, который ужесточает правила деятельности автоперевозчиков. Литва и еще восемь стран, находящихся на периферии Евросоюза, сопротивлялись принятию этого пакета.

Европарламентарии одобрили достигнутый в декабре компромисс по Пакету мобильности. Обновлены правила командировки водителей, их отдыха и доступа к рынку, что призвало улучшить условия работы водителей и предотвратить нечестную конкуренцию в перевозке грузов по дорогам ЕС, говорится в сообщении ЕП.

Больше всего дискуссий вызывает предусмотренное обязательство возврата грузовиков каждые восемь недель в страну регистрации. Западные европейцы утверждают, что обязательный возврат поможет бороться с регистрацией фиктивных компаний грузоперевозок, когда компании, пытающиеся снизить затраты, учреждают в одной стране, а действуют в совершенно другой.

Литовские перевозчики и правительство заявляют, что западные европейцы стремятся вытеснить их с рынка, а обязательный возврат грузовиков повысит загрязнение на дорогах и будет мешать борьбе с климатическими изменениями.

Премьер: будем защищать перевозчиков Литвы всеми правовыми средствами

В связи с тем, что Европарламент одобрил Пакет мобильности Евросоюза, ужесточающий правила деятельности автоперевозчиков, Литва намерена всеми правовыми средствами защищать интересы перевозчиков страны, утверждает премьер Саулюс Сквернялис.

"Литва придерживается последовательной позиции по применению принципов общего внутреннего рынка ЕС и его укреплению. Однако очевидно, что этот пакет правовых актов дискриминирует перевозчиков государств, находящихся у внешних границ ЕС, по сравнению с перевозчиками других стран ЕС. Мы готовы защищать свою позицию правовыми мерами и ждем конкретных действий Еврокомиссии по смягчению негативных положений", – отметил С. Сквернялис в пресс-релизе.

Ранее он уже заявлял BNS, что Литва намерена обжаловать новые правила в Суде справедливости ЕС, если они будут приняты Европарламентом.

Литва вместе с другими 8 странами ЕС не одобрила этот документ при его рассмотрении в Совете ЕС. По мнению Литвы, он является непропорциональным, дискриминирующим литовских перевозчиков и противоречит "Зеленому" курсу Европы.

МИД отмечает, что Еврокомиссия взяла на себя обязательство до конца года провести оценку влияния положений Пакета мобильности, которые обязывают возвращать грузовики в страну регистрации каждые 8 недель. Литва и другие страны, не одобряющие пакет, надеются, что после проведения оценки ЕК представит соответствующие изменения. Примечательно, что эти положения вступят в силу не ранее 2022 года.

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