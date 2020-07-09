В данный момент коронавирусом больны 203 человека, 1554 человека выздоровели. В изоляции находится 123 человека.
От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 42 ввозных случая.
За сутки проверено 3993 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 451 тыс. 987.
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