За сутки в Литве выявлено 3 случая коронавируса

BNS ru.DELFI.lt

За минувшие сутки в Литве подтверждено три новых случая коронавируса, общее количество выросло до 1857, сообщило Министерство здравоохранения в четверг.

В данный момент коронавирусом больны 203 человека, 1554 человека выздоровели. В изоляции находится 123 человека. От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин. С 1 июня в Литве было зарегистрировано 42 ввозных случая. За сутки проверено 3993 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 451 тыс. 987. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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