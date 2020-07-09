За отказ от газового баллона в многоквартирном доме заплатят до 600 евро

Минэнерго Литвы представило на согласование проект, связанный со сменой газовых баллонов в многоквартирных домах на другие источники энергии. Предполагается, что помощь составит около 600 евро. Эта помощь будет направлена на приведение в порядок электропроводки или газовых сетей внутри дома и покупку новой плиты.

"Это очень старая проблема, мы должны ее решать. Это вопрос надежности, безопасности и удобства. Было немало печальных происшествий. Суть программы – в многоквартирных домах, если они 2-4-этажные, должны заменить все газовые баллоны", – сказал министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Чтобы жители выбирали более безопасный вариант, правительство выделило в этом году 15 млн. евро на компенсации. В следующем выделят еще 10 млн. евро. "Эта сумма позволит на 100% погасить расходы на проектирование и оборудование новой системы", – сказал министр.

За реконструкцию электропроводки в квартире и в подъезде выплатят до 200 евро без НДС, еще до 200 евро выделят на покупку новой электроплиты. Такие же субсидии будут выплачены на оборудование газовой системы и покупку плиты.

По данным Минэнерго, несмотря на нарушение правил безопасности, жители все еще пользуются газовыми баллонами в 1600 многоквартирных домах (в них 42 000 квартир).

"Наш совет каждый год получает 4-5 сообщений об утечке газа и взрывах, а это касается всех жильцов дома. Повреждают конструкции, это может привести к тому, что дом разваливается, последствия могут быть очень болезненными", – сказала председатель Государственной службы регулирования энергетики Инга Жилене.

"В квартирах за этими системами никто не присматривает", – прибавила она.

По словам Жилене, больше всего таких домов находится у моря, а меньше – в Укмергском муниципалитете. Жилтоварищества или жители могут подавать заявки до 15 июля.

Все документы надо собрать до 1 октября, а работы выполнить до 1 декабря. Субсидии выплатят в этом году, но их не получат жители многоквартирных домов, если в них меньше 3 этажей.

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