Погода: перед выходными ждут приятные новости

В четверг погоду в Литве обусловит зона низкого давления. Будет облачно. По мере приближения выходных, температура будет подниматься.

В четверг днем будет облачно с прояснениями, во многих районах ожидаются небольшие дожди. Местами возможны грозы. Усилится ветер. Воздух прогреется до 17–21 градуса.

В пятницу ночью во многих районах пройдут дожди. Особенно обильные осадки ожидаются на западе страны. Утром будет 8–13, на косе 15 градусов.

В пятницу днем с дождем придет теплая масса воздуха. Дожди будут кратковременными, но пройдут практически повсеместно. Днем будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до 18–23 градусов.

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