В Литве приезжие еще из 7 стран должны будут провести 14 дней в изоляции

Приезжие из Румынии, Болгарии, с Британских Виргинских островов, Сейшел, Джибути, из Сан-Марино и Эсватини в Литве должны будут провести 14 дней в изоляции.

Минздрав Литвы с учетом данных Европейского центра превенции и контроля над болезнями обновил список стран, в которых ситуация с коронавирусом (COVID-19) неважная. Этот список вступил в силу с 9 июля. Требование распространяется на возвращающихся граждан Литвы и тех иностранцев, у которых есть разрешение на въезд в Литву.

На этой неделе из списка опасных стран вычеркнули Пакистан и Центральноафриканскую Республику. Всего в списке 63 страны.

Плохая ситуация с коронавирусом означает, что в конкретной стране количество заболеваний превышает 25 человек на 100 000 жителей за последние 14 дней.

Вернувшиеся из таких стран в течение 24 часов должны зарегистрироваться в Национальном центре общественного здравоохранения (НЦОЗ).

Эти люди должны провести в изоляции 14 дней, даже если они просто ехали через одну из этих стран транзитом. Этот порядок распространяется и на граждан Литвы, и на иностранцев, у которых есть разрешение на въезд в Литву.

Список таких стран обновляют с учетом эпидемиологических показателей за границей.

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