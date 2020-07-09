Отдыхающие в Паланге могут попробовать новый десерт

Палангский предприниматель Лауринас Римавичюс каждую зиму путешествует по разным странам, чтобы летом представить отдыхающим литовского взморья новые закуски или напитки.

Первое, что он привез в Литву - кукурузные початки.

Три года назад он представил новинку - гонконгские вафли с мороженым и различными добавками. Первые два года люди стояли в очередях, чтобы попробовать этот десерт.

В этом году Римавичюс представил отдыхающим новый десерт - жемчужный чай. Люди идут, чтобы попробовать жемчужный чай brown sugar tea (с коричневым тростниковым сахаром).

Римавичюс сказал, что этот напиток пользуется популярностью не только из-за особого вкуса, но и из-за необычного вида. Все фотографируют этот чай и выкладывают фото в сеть.

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