Министр призывает задуматься: действительно ли поездка столь важна

Министерство экономики и инноваций Литвы призывает туроператоров не организовывать туры в Румынию и Болгарию, а также информировать путешественников о ситуации в странах, где ситуация с коронавирусом сложная.

Эти и другие вопросы 8 июля обсудили на заседании министерства и представителей турбизнеса, сказал министр Римантас Синкявичюс.

"Я хотел предупредить представителей этого бизнеса, чтобы они информировали клиентов о том, что может быть так, что может осложниться процесс возвращения или придется провести 14 дней в изоляции. Я просил их, чтобы они вместе с документами выдавали туристам полезную информацию, – о масках, перчатках, расстояниях, – чтобы каждый перед поездкой подумал, действительно ли поездка столь важна, чтобы потом две недели после нее изолироваться", – сказал Синкявичюс.

Две компании - Novaturas и Tez Tour – в среду уже объявили, что в июле не будут организовывать поездки в Болгарию, поскольку Минздрав решил, что возвращающиеся из этой страны должны будут 14 дней провести в изоляции.

Синкевич сказал, что ситуация может ухудшиться и в других странах, поэтому и хотят предупредить путешественников.

"Я хотел обратить внимание на то, что и в других странах, которые не внесены в список опасных стран, ситуация может измениться", – пояснил министр.

По данным на 7 июля в Румынии за последние 14 дней показатель заболеваемости на 100 000 жителей был 25,6, а в Болгарии – 27,8. В Хорватии, куда также ездят отдыхающие, этот показатель составляет 21,5.

Как известно, по действующим правила, если количество случаев заболеваемости за последние 14 дней превышает 25 на 100 000 жителей, то приезжие из этих стран обязаны провести 14 дней в изоляции.

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