Перед принятием решения Науседа с "неофициальным визитом" посетил пляж на Лукишкской площади

Источники портала Delfi сообщили, что президент Литвы Гитанас Науседа 8 июля посетил Лукишкскую площадь. Это был неофициальный визит – сообщает советник президента Антанас Бубнялис.

Напомним, что вопрос "пляжа" на этой площади 29 июня рассматривал парламент. В последний момент в принятом парламенте решении появилось предложение установить на площади скульптуру Погони. За закон проголосовали 78 депутатов, 11 были против, 4 воздержались.

По словам Бубнялиса, президент осмотрел Лукишкскую площадь, поскольку на этой неделе он должен принять решение о подписании вышеупомянутого закона, принятого парламентом. "Сегодня он побывал на Лукишкской площади, поскольку он не видел оборудованный там пляж, хотел увидеть своими глазами", – сказал советник.

На вопрос, почему об этом визите не информировали СМИ, Бубнялис ответил, что этому действию значение не придавалось, просто президент "взял и поехал, посетил". "Это не держали в тайне, Науседа провел на площади 15–20 минут, пообщался с людьми", – сказал советник.

Он не сказал, каким было настроение президента после посещения площади и общения с людьми. "президент примет решение на этой неделе", – подчеркнул он.

Напомним, что решение муниципалитета оборудовать на площади искусственный пляж вызвало дискуссии как в обществе, так и среди политиков. Правящие зарегистрировали проект закона, согласно которому эта площадь должна стать местом увековечивания борьбы за свободу.

Науседа в свое время раскритиковал решение муниципалитета, заметив, что для пляжа можно было найти более подходящее место.

Prezidentas Gitanas Nausėda lankosi Lukiškiu aikštėje Foto: DELFI

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