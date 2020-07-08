Аэропорты Литвы за время пандемии потеряли 1,5 млн пассажиров

Три аэропорта Литвы по причине начавшейся весной пандемии коронавируса потеряли более 1,5 млн пассажиров, однако в данный момент ситуация улучшается, утверждает оператор трех аэропортов страны – компания Lietuvos oro uostai.

Компания утверждает, что стагнация пассажирской авиации постепенно сокращается, а постепенная отмена ограничений государств на путешествия и улучшающаяся ситуация в мире словно воспрянула к новой жизни.

В апреле аэропорты Литвы вместе обслужили более 1,4 тыс. пассажиров, в мае этот показатель вырос почти до 4,3 тыс., а в июне было 42,6 тыс. пассажиров.

Во втором квартале этого года аэропорты обслужили более 3 тыс. рейсов, половину из них – в июне. Вильнюсский аэропорт, остающийся основными воротами страны, в июне обслужил 974 рейса.

Lietuvos oro uostai прогнозирует, что показатели июля должны еще больше активизировать авиацию страны. В июне из аэропортов Литвы можно было вылететь по 31 направлению, а в июле количество направлений вырастет приблизительно до 70-ти. Между тем, вернуться к показателям 2019 года пассажирская авиация сможет лишь к концу следующего года.

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