Литва запретила трансляцию телеканала RT

Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) запретила трансляцию российского телеканала RT в Литве из-за связей с находящимся в "черном" списке Евросоюза (ЕС) российским пропагандистом Дмитрием Киселевым.

"С учетом информации Министерства иностранных дел Литовская комиссия по радио и телевидению приняла решение остановить ретрансляцию на территории Литовской Республики пяти программ RT", – сказал BNS Председатель комиссии Мантас Мартишюс.

По его словам, решение вступает в силу с его публикации в интернете, то есть с четверга.

М. Мартишюс подчеркнул, что решение остановить программы принято по причине санкций в отношении Д. Киселёва, а не по причине нарушений, поэтому представители RT не участвовали в заседании.

"Программы останавливаются не по причине нарушений, а потому, что в список лиц, попадающих под санкции, внесено лицо, связанное с программами этого телевидения. Это господин Киселёв – он не должен получать выгоду, поэтому ретрансляция программ останавливается. Это было сделано в Латвии, а сейчас – и в Литве", – добавил он.

М. Мартишюс не сомневается, что это решение будет обжаловано.

По данным ЛКТРВ, в Литве показывают пять каналов группы RT: сам RT, его версию RT HD, также RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD. Их ретранслируют операторы кабельного и прочего телевидения Balticum, Consilium Optimum и Penki kontinentai, а также интернет-телевидение megogo.net.

Российский пропагандистский канал RT, который раньше назывался Russia Today, на прошлой неделе запретил Национальный совет по электронным СМИ Латвии, мотивируя тем, что канал находится под фактическим контролем и единоличным управлением Д. Киселева, включенного в список лиц, в отношении которых применяются санкции, из-за важной роли в поддержке российской пропагандой осуществленной в 2014 году аннексии Крыма и продолжающейся военной деятельности России на Востоке и Юго-Востоке Украины.

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