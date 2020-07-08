Одна больница вызывает беспокойство: установлено 3 новых случая коронавируса, в списке контактов - 100 человек

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) в среду сообщил о 10 новых случаях COVID-19. В последние недели общественность привыкла видеть гораздо меньше новых случаев, поэтому такой скачок вызывает вопросы.

Тем не менее Роланда Лингене, директор Вильнюсского отдела НЦОЗ, говорит, что пока нет большой опасности, но риск остается. Тем не менее, одна больница в настоящее время вызывает беспокойство у эпидемиологов.

"В настоящее время республиканская Вильнюсская психиатрическая больница вызывает беспокойство, - сказал Р. Лингене, добавив, что эпидемиологи работают в ней ежедневно. - И сегодня коллеги отправляются посмотреть, что здесь может быть, потому что ранее были зарегистрированы случаи, но мы не видели никаких эпидемиологических связей, выявить их было невозможно. <...> Сейчас мы выясняем, что могло привести к такому распространению".

Привыкнув видеть гораздо меньшее количество новых случаев, Р. Лингене говорит, что такая статистика на самом деле не радует, но среди эпидемиологов озабоченности пока нет.

"Мы привыкли к меньшему числу случаев, так что это не очень радующие цифры, но эпидемиологи пока не видят особой озабоченности, потому что эти случаи контролируются. Они связаны с очагами, ими легче управлять, легче дезинфицировать помещения. Из этих 10 случаев мы видим, что это не распространение в обществе. Мы отследили, что и с чем связано и, следовательно, увеличивается вероятность разрыва цепи распространения вируса", - сказала Р. Лингене.

3 из 10 случаев были выявлены у пациентов Вильнюсской республиканской психиатрической больницы. С мая в этом учреждении здравоохранения было зарегистрировано 8 случаев, из них 4 пациента.

В настоящее время идентифицировано до 100 человек, которые имели контакт с зараженными. Была проведена дезинфекция помещений, организованы кадровые перестановки для работы с людьми, которые имели контакт, и с теми, кто не имел. Лица, контактировавшие с персоналом больницы, изолированы.

"Есть много людей, которые находились в контакте, но будем надеяться, диагнозы не подтвердятся. Эти люди изолированы, как персонал, так и пациенты. За ними наблюдают, если у них проявятся симптомы, чтобы они не заражали других, - сказала Р. Лингене.

- Опасности нет, но мы действительно не можем расслабляться. Мы должны оценить риски и придерживаться всех мер безопасности в соответствии с нашими оцененными рисками".

За вчерашний день (вторник) было зарегистрировано 10 новых случаев COVID-19. 2 из них - в Клайпедском уезде, остальные (8) - в Вильнюсском уезде. Случаи привозные или связанные с уже известными очагами.

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