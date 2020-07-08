У каунасской полиции - новый автомобиль без опознавательных знаков: любителей скорости "видят" даже за сотни метров

Отныне дорожная полиция Каунасского уезда имеет в своем арсенале пятую машину, не обозначенную специальными знаками и оснащенную оборудованием для измерения скорости. Он был куплен и передан полицейским муниципалитетом Каунасского района. Пока что новое "оружие" полиции не будет измерять скорость на дорогах, так как измерительные приборы еще не проверены.

Новый автомобиль VW Passat обошелся муниципалитету Каунасского района в 27 тысяч евро, еще 1,7 тысячи евро полиция заплатила за установленное в нем специальное оборудование.

Внутри есть два радара, спереди и сзади. Они позволяют фиксировать скорость движения автомобилей во всех направлениях, как при движении полицейской машины, так и при стоянии на обочине.

По словам представителей полиции, технические возможности позволяют фиксировать нарушителей на расстоянии до 500 метров, но на самом деле, в зависимости от местности, эффективное расстояние измерения составляет около 200 - 300 метров.

Во время презентации новой полицейской машины было отмечено, что патрулирующие сотрудники будут работать без контакта с правонарушителями. Это означает, что нарушение правил дорожного движения будет зафиксировано, затем водителям нужно будет оплатить штрафы.

По словам представителей полиции Каунасского округа, такой метод значительно снижает риски коррупции, а также лишает водителей возможности спорить с сотрудниками полиции.

С нарушителями свяжутся только в исключительных случаях, когда зарегистрировано хулиганское вождение или необходимо остановить автомобиль.

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