В Неринге упал парашютист

ru.DELFI.lt

Во вторник, около 19.12, в Неринге упал парашютист (мужчина 1991 года рождения).

По данным полиции, мужчину с различными травмами доставили в больницу. Обстоятельства выясняются. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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