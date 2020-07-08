В суд поступила первая жалоба от бизнеса на карантинные запреты

В среду представители литовского бизнеса впервые обратились в суд с жалобой на введенные во время карантина запреты предоставлять услуги, сообщил адвокат.

Обратившаяся в суд клиника Aukstaitijos implantologijos klinika утверждает, что правительство в середине марта превысило свои полномочия, закрывая бизнес. Предприятие просит возместить ущерб на сумму 70 тыс. евро из-за недополученных доходов и понесенных расходов.

"У правительства не было полномочий, а Сейм впоследствии задним числом пытался узаконить действия правительства", - сказал BNS адвокат Нериюс Заляцкас.

Это первая известная жалоба на введенные правительством запреты во время карантина.

Чтобы замедлить распространение коронавируса, правительство с 16 марта ввело в Литве карантин, закрыло границу, ограничило торговлю и предоставление услуг. Ограничения стали постепенно снимать во второй половине апреля.

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