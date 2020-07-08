Жители Литвы от безысходности нашли замену семейному врачу

Во время карантина некоторые жители Литвы вызывали скорую помощь, чтобы как можно скорее получить консультацию врача и решить проблемы со здоровьем. Зачем звонить в поликлинику, если дозвониться непросто?Можно вызвать бригаду прямо на дом, пишет rinkosaikste.lt.

Лаймуте из Кедайняй пожаловалась, что скорая к ней ехать не спешит, однако она признала, что вызывает ее часто. В пятницу женщина позвонила в редакцию.

"С 11.30 ч. я звоню в скорую. Сначала говорили, что нет свободной машины, потом сказали, что они хорошо меня знают, поэтому приедут ко мне вечером или завтра.

Я инвалид, у меня немеют руки и ноги. Я часто вызываю врачей. Может, они думают, что я их обманываю? А у меня боли в груди, боль усиливается. Вот и думаю, может, когда приедут, уже будет поздно", – опасалась за свою жизнь женщина.

Замдиректора Кедайняйской поликлиники Лайма Юодейкене сказала, что ей трудно поверить, что скорая вот так просто решает не ехать к пациенту, тем более, что если свободных врачей нет на месте, бригада приезжает из Каунаса.

"Все звонки записывают, поэтому, если у пациентки есть жалобы, она должна обращаться с ними", – сказала Юодейкене.

Станция скорой помощи Каунаса, которая принимает звонки, прореагировала на эти жалобы. Замдиректора Илона Каёкайте сказала, что она не может вдаваться в подробности о состоянии женщины, но не скрывала, что пациентка вызывает скорую очень часто.

Состояние пациентки оценили квалифицированные врачи, поэтому диспетчеры, зная ситуацию, сначала посылают бригаду по другим вызовам.

"Нам эта пациентка хорошо знакома. Ее состояние оценил главврач смены. Проблемы с сердцем у нее давно, но было проведено тщательное обследование, поэтому к женщине по вызову не спешат.

Она звонит часто, но ведет себя вежливо. А есть у нас и такие, которые вызывают скорую без надобности, а при этом еще и грубят, бранятся. Конечно, мы должны выезжать по каждому вызову, но иногда человек, звонящий в скорую каждый день, оказывает себе медвежью услугу. Как в истории про пастуха и волка – если часто обманываешь, приходит время, когда тебе перестают верить", – сказала Каёкайте.

Она сказала, что понимает, что женщина вызывает врачей не от хорошей жизни, но заметила, что в тот момент бригада выезжала к человеку, у которого был инсульт.

"Может ли быть так, что в такой ситуации мы можем что-то упустить? Да, может. Но когда много лет подряд звонят каждый день... Скорая помощь нужна не для этого, мы не можем у нее дежурный пост устроить. Тем более, что такие пациенты часто не ходят к семейному врачу в поликлинику, а звонят нам. Мы сожалеем в связи со сложившейся ситуацией. Однако тогда бригада ехала к человеку с инсультом – это важная ситуация, такую помощь оказывают в первую очередь", – сказала Каёкайте.

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