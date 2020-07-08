Торговцы популярного вильнюсского рынка рассказали, как обстоят финансовые дела у жителей

Несмотря на то, что карантин в Литве закончился, его последствия все еще ощущаются. Один из секторов, на котором карантин сказался больше всего - это торговля. Журналисты Delfi посетили Калварийский рынок в Вильнюсе. Как карантин сказался на торговцах?

Калварийский рынок – один из самых популярных в столице Литвы, здесь можно найти все, что нужно: от мясных изделий до одежды. У входа на рынок торговки продают ягоды, овощи, в сторонке на ветках деревьев висит одежда.

На территории рынка есть много небольших павильонов и киосков.

Торговцы одеждой, похоже, без дела не сидят – клиентов у них достаточно.

Не все торговцы охотно общаются с журналистами Delfi. Одни сказали, что не говорят по-литовски, другие стеснялись, а третьи, ничего не объясняя, жестко отвечали "Нет". Своими наблюдениями согласились поделиться несколько женщин.

Они уверяют, что цены повышать не будут. Торговцы говорят, что на докризисный уровень торговля не вернулась, литовцы много денег не тратят, покупают только то, что им нужно. Люди выбирают более дешевые товары. Торговцы не прогнозируют, когда торговля оживет.

Гражина сказала: "Карантин принес немало убытков – практически все стоит. К счастью, торговля понемногу оживает. Цены на одежду мы не поднимали, стараемся двигаться в том же ритме". Гражина рассказала, что провела карантин в своей усадьбе.

Другая торговка - Янина - заметила: "Карантин чувствуется – сейчас тяжело, еще надо отойти от него". Янина сказала, что цены не повышает. Клиентов немного, но они есть. Правда, женщина не прогнозирует, когда торговля может ожить. "Во время карантина было чем заняться – я была дома, у меня есть собака, вот и гуляла с ней", – рассказала женщина.

Торговка Наталья сказала: "Чувствуется нанесенный карантином ущерб. Вы ведь сами понимаете – ничего хорошего". Она также не намерена повышать цены.

Женщина рассказала о работе после карантина: "Одежду мы не дезинфицировали, она все время карантина находилась в магазине. Дезинфицировали только сам магазин. У нас есть и антисептик, но клиенты им не пользуются".

Наталья заказывает одежду из-за границы. Она сказала, что были перебои с поставками, но сейчас все восстановилось.

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