Служба занятости: за неделю количество свободных рабочих мест в Литве выросло в 2,3 раза

BNS ru.DELFI.lt

Annie Spratt / Unsplash

На минувшей неделе работодатели зарегистрировали в Службе занятости 6,7 тыс. свободных рабочих мест – это в 2,3 раза больше, чем неделю назад. В целом с начала карантина было представлено 49,4 тыс. предложений работы, сообщила Служба занятости.

За неделю на 43,3% выросли показатели трудоустройства – специалисты Службы занятости помогли 4,5 тыс. лиц закрепиться на рынке труда. По данным вторника, в стране зарегистрировано 216,4 тыс. безработных – они составили 12,6% людей трудового возраста – это на 0,5 проц. пункта больше, чем неделю назад. С момента объявления экстремальной ситуации и карантина количество ищущих работу лиц выросло на 56 тыс. (на 34,6%). Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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