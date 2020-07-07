Правительство будет решать вопрос ограничения поездок в Румынию и Болгарию

В среду правительство Литвы должно рассмотреть предложение запретить въезд в Литву из Румынии и Болгарии, где вновь растет количество заражений COVID-19. Для жителей Литвы, возвращающихся из этих стран, требуется 14-дневная изоляция.

"Министерство здравоохранения наблюдает за ситуацией в Болгарии и Румынии. Нынешние показатели заболеваемости в этих странах вызывают беспокойство. Пока решения по упомянутым государствам не приняты, этот вопрос в среду будет рассмотрен в правительстве", – сообщили BNS в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс также сказал, что жители Литвы, отправляющиеся в некоторые Балканские страны, могут столкнуться с трудностями.

"Мы хотим предупредить по поводу Балканских стран, где статистика говорит о том, что растут случаи заражения коронавирусом. Чтобы человек знал, что, может быть, не стоит ехать, поскольку могут возникнуть трудности с транспортом для возвращения или по причине возможной самоизоляции по возвращении (...) Мы хотим заранее предупредить, чтобы они (туроператоры – BNS) при продаже путевок также информировали клиентов, о том, какой может быть ситуация", – сказал BNS во вторник Р. Синкявичюс.

Министр также сказал, что в среду представители Министерства экономики обсудят эту ситуацию с туроператорами.

"Мы встретимся с туроператорами, озвучим эту новость (о доступности информации туристам – BNS)", – сказал Р. Синкявичюс.

Глава Ассоциации туризма Литвы Милда Плепите-Райнене сообщила, что ограничение поездок в Румынию и Болгарию было бы большой потерей для туроператоров. Однако она подчеркнула, что, если выяснится, что ездить в эти страны небезопасно, туроператоры будут следовать указаниям властей.

"Если оценивать сегодняшнюю ситуацию и обстоятельства, закрытие Болгарии как направления было бы большой потерей, поскольку сейчас у нас нет множества направлений, по которым могли бы отправиться путешественники", – сказала BNS М. Плепите-Райнене.

"Мы должны подумать и о том, что люди, которые планировали ехать в Турцию или Испанию, получили возможность изменить направление путешествия, перености его даты, и действительно немалая часть туристов перенесла планы отдыха в Грецию или Болгарию", – добавила она.

В данный момент поездки организуются из Литвы чартерными рейсами в Болгарию и Грецию, а регулярными – в Хорватию и на Кипр.

Глава ассоциации также сказала, что в самом начале сезона первые рейсы в Грецию и Болгарию были полностью заполнены.

"Люди возвращаются, и желание путешествовать никуда не пропало. (...) Наши граждане охотно отдыхают и планируют свои отпуска, но, конечно, вопросов больше, они обращались и интересовались активней", – сказала она.

Согласно утвержденному в пятницу министром здравоохранения списку, в Литву запрещено приезжать гражданам Швеции, Люксембурга и Португалии. Иностранцам, прибывающим из Румынии, Болгарии, Соединенного Королевства, рекомендуется изоляция.

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