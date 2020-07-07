В поле зрения бельгийских служб - еще одна литовская компания, тягачи арестованы

В Бельгии задержаны 18 тягачей литовской транспортной компании. Местные СМИ сообщают, что расследованием занята не только полиция, но и другие бельгийские службы, проводят проверку компании Nostrada, работающей под брендом RV Transport. Представители самой компании уверяют, что конкретных обвинений в свой адрес пока не получали.

Зарубежные СМИ сообщили, что были проверены транспортные средства, кроме того, инспекторы проверили условия работы водителей, из зарплаты, возможные нарушения в сфере охраны окружающей среды.

Опросили 25 работников из Беларуси, Украины и Киргизии, пишет vrt.be. По данным портала, в связи с нарушением трудового законодательства, неподходящими условиями труда, разрешили конфисковать 18 тягачей.

"Полиция в течение какого-то времени следила за этой компанией. Она использует подержанные тягачи, зарегистрированные в Литве, Польше и Эстонии", – пишут СМИ.

Delfi связался с юристом Nostrada Одетой Масквитите. Она рассказала, что расследование началось после жалоб соседей на шум от проезжающих тягачей. Потом к расследованию подключились инспекторы по труду и природоохранники.

"Расследованием занимались несколько ведомств, большая команда: полиция, социальная инспекция, проверяли условия труда водителей, ситуацию с охраной природы. В субботу провели опросы, пока расследование не завершено, у нас нет никаких выводов, обвинений или протоколов, с претензиями или обвинениями. Тягачи задержали как гарантию того, что будет возмещен возможный материальный ущерб, но за залог из должны вернуть", – сказала Масквитите.

По ее словам, обо всех работниках компания позаботилась, после опроса им предоставили ночлег, возможность вернуться домой.

"В субботу опросы длились долго, завершились только вечером. Компания сняла для водителей номера в гостинице, билеты, тех, кто хотел отправили домой, кто хотел продолжить работу - сели за руль других тягачей", – сказала Масквитите.

Местные СМИ сообщали, что из-за установленных нарушений в оборудовании тягачей и в техпаспортах, компания должна заплатить 40 000 евро. Однако Масквитите заметила, что этот штраф с расследованием не связан.

"Пока компания ничего не платила. Никакой штраф не назначался, обвинения не предъявлялись, мы уверены, что серьезных нарушений не должно было быть, поскольку мы организуем работу по закону. Этот штраф мы получили в Бельгии раньше, за то, что истек срок действия проверки тахографов, это не связано", – указала юрист.

По данным "Содры", 28 мая в компании работал 1391 человек, средняя зарплата – около 885 евро.

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