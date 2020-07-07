"Я наблюдаю тенденцию, что к концу недели водители чаще превышают скорость, не исключение и водитель этого Mini Cooper, который превысил скорость почти на 100 км/ч", – писал Яблонскас.
Он заметил, что вскоре на улицы Каунаса выедет полицейский автомобиль без опознавательных знаков.
Портал Kas vyksta Kaune напоминает, что штраф за превышение скорости в Литве составляет 11-724 евро.
За значительное превышение скорости грозит лишение прав.
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