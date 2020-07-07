Скандал, связанный с промокшими детьми: этот дождь многие запомнят надолго

6 июля у столичного моста Короля Миндаугаса на традиционное мероприятие собралось немало жителей, которые в 12-ый исполняли "Национальную песнь". Однако неожиданно начавшийся ливень стал настоящим испытанием как для собравшихся людей, так и для исполнителей, а особенно мальчиков хора "Ажуолюкас", которые промокли до нитки и дрожали на холодном ветру.

Худрук хора, дирижер, профессор Литовской академии музыки и театра Витаутас Мишкиснис сказал Delfi, что прогноз синоптиков в очередной раз не сбылся - обещали, что вечер будет солнечным.

"Мы надеялись, что тучи пройдут в стороне, а они оказались над нами", – сказал он.

По словам Мишкиниса, у детей были и куртки, и зонты, но они не раскрыли зонты. "Пришлось жертвовать собой, не пойдешь же так на сцену. Конечно "Лиепайте" (хор девочек) лучше подготовился, у них были прозрачные дождевики", – заметил худрук.

Он подчеркнул, что детей на сцену насильно не гнали. "Они сказали - идем, и все. Потом радовались: мы победили дождь, мы выполнили наш долг", – рассказал собеседник.

По его словам, дети стоически перенесли дождь, геройски, не ныли. "В таком духе мы и воспитываем исполнителей "Ажуолюкаса" – не надо ныть, надо руководствоваться оптимизмом. Надо искать свет и во тьме, как говорил поэт Юргис Балтрушайтис. Можно и из отрицательного явления сделать геройский акт, радоваться этому. Молю Бога об одном - чтобы никто не заболел – пока таких новостей не было", – сказал Мишкинис.

Посмотрев запись, он заметил, что некоторые дети дрожали от холода. "Ветер и сырость свое сделали – это же дети. Они не могут настроит себя психологически, как это делают взрослые", – продолжил он.

На вопрос, не должны ли организаторы сделать так, чтобы участников не залило дождем, Мишкинис сказал, что все продумать непросто. "Конечно, над сценой могли разместить навес, однако, может, это не позволяли конструкции? Я не знаю, какие там требования, я не инженер. Обычно сцена везде бывает закрыта от дождя. А тут - нет", – сказал он.

Мишкинис заметил, что несмотря на непогоду, на сцену решительно пошли дети, их подбодряли родители. "Современные родители борются за своих детей, если бы что-то было не так, они сказали бы: Мишкинис, что ты делаешь? Ты сумасшедший? Но мне никто не звонил. И дети, и родители были настроены позитивно, это форс-мажор, который от нас не зависит", – сказал он.

"Это дождь все запомнят. Особенно те, кто промок и принимал участие в последней акции. Позитивная память укрепит иммунную систему, не даст заболеть", – продолжал он.

Организатор инициативы "Национальная песнь вокруг света" Раймундас Даубартас сказал Delfi, что над сценой не было крыши, такое решение продиктовал сам мост - крыша могла повредить конструкции моста.

"Кроме того, по прогнозу, дождя не должно было быть", – сказал он, что мальчики спонтанно решили выйти без зонтов и курток.

"Они были в состоянии эйфории, после концерта делали селфи, они были счастливы, как и все, кто был у моста", – заверил Даубартас.

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