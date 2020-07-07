COVID-19 подтвердил в Литве неприятную правду: 50% женщин считают нормой удовлетворение сексуальных потребностей мужчин

Карантин стал настоящим испытанием не только для Литвы, но и для всех стран Евросоюза, а некоторые проблемы стали еще заметнее. "Мы на протяжении нескольких лет замечаем рост недовольства, связанный с неравенством полов и слышим, будто женщины уже получили то, чего добивались и даже больше, чем то, чем располагают мужчины", – эти высказывания удивили директора Европейского института равенства полов Карлин Шел на конференции "Как COVID-19 повлиял на равенство полов в Литве".

По словам экспертов, коронакризис осложнил положение женщин, однако и мужчины смогли почувствовать, с какими проблемами они сталкиваются.

Литва в индексе равенства полов занимает 23 место в ЕС (всего 55,5 баллов из 100). Согласно статистике, Литва на 11,9 балла отстает от средних данных по ЕС, а с 2005 г. никакого прогресса в этом вопросе не было.

"COVID-19 открыл глаза и показал, в каких сферах в Литве больше всего неравенства. Мне никогда прежде не приходилось видеть столько сообщений в СМИ о насилии в ближайшем окружении, это напомнило о том, что большая часть женщин страдает именно в своем доме", – сказала Шел.

Реакцию некоторых стран на насилие она назвала впечатляющей, поскольку там были созданы инструменты, которые помогли пострадавшим быстро сообщить о насилии, даже если рядом находился агрессор.

В Литве по телевизору постоянно показывали номер телефона службы помощи, по которому могли звонить люди, столкнувшиеся с насилием.

Институт провел ряд исследований. Выяснилось, что в Литве в системе здравоохранения работниц женского пола целых 85%. А в сфере помощи членам семей - 92% - женщины.

Она также отметила, что до пандемии о детях или людях с различными проблемами со здоровьем заботился 41% женщин и всего 24% мужчин.

Кроме того, во время карантина выросла нагрузка на женщин, поскольку были закрыты детские сады и школы.

По словам Шел, из-за того, что на женщинах лежит большое бремя заботы о близких, им сложно закрепиться на рынке труда. Из-за этого женщины чаще выбирают временную работу, работу на полставки и непостоянную работу, а не стабильную, в результате они получают небольшие зарплаты и социальные гарантии.

Директор Женского информационного центра и представитель Литовской ассоциации прав женщин Юрате Шедуйкене заметила, что ее все еще шокируют результаты исследования, которые показали, что 50% женщин считают нормой удовлетворение сексуальных потребностей мужчин.

Исследователь-аналитик Европейского института равенства полов Йоланта Рейнгарде отметила, что карантин показал, в каких условиях живут жители Литвы.

"На одного жителя приходится очень небольшая площадь. Представьте, что это значит в условиях карантина, если в семье дети до 18 лет. Они должны учиться, родители должны работать, в одной квартире живут порой люди трех поколений", - сказала специалист.

Рейнгарде указала и на позитивную сторону - немалая часть мужчин больше времени проводила с детьми.

"Им тоже приходилось работать из дома, а значит, параллельно они смотрели за детьми. Мы надеемся, что в будущем работодатели не будут жестко требовать присутствие в офисе, а предоставят возможность работать удаленно", - заметила аналитик.

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