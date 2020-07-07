В данный момент коронавирусом больны 207 человек, 1547 человек выздоровели.
От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин. В изоляции находятся 64 человека.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 38 привозных случаев.
За сутки проверено 1016 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 444 тыс. 407.
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