В Литве установлено 3 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Литве подтвержены 3 новых случая коронавируса, общее количество выросло до 1844, сообщило Министерство здравоохранения во вторник.

В данный момент коронавирусом больны 207 человек, 1547 человек выздоровели.

От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин. В изоляции находятся 64 человека.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 38 привозных случаев.

За сутки проверено 1016 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 444 тыс. 407.

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