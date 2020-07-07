LTG Cargo выходит на польский железнодорожный рынок

Грузоперевозочная компания LTG Cargo литовской государственной группы Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) учредило дочернее предприятие LTG Cargo Polska, которое будет развивать ж/д перевозки в Польше, сообщила группа.

Как сообщается, это делается с целью укрепления поставочного звена и повышения мобильности крупных грузов между Литвой и Польшей. Расширение на Польшу также позволит диверсифицировать риски деятельности LTG Cargo, увеличить поток грузов и выйти на стратегическую цель - 65-70 млн тонн грузов в год.

"Несмотря на то, что ж/д перевозки во всей Европе переживают стресс, мы оцениваем нынешний период как открытое окно возможностей для активного развития. Это позволит нам лучше диверсифицировать свой грузопоток, снизить зависимость от традиционных видов грузов, спрос на который в ближайшие десять лет будет понемногу падать", - сказал для пресс-релиза гендиректор LTG Cargo Эгидиюс Лазаускас.

Статьи по теме: Lietuvos gelezinkeliai готовится к конкурсам Rail Baltica стоимостью 480 млн евро

LTG Cargo Polska в ближайшее время будет стремиться к стратегическому партнерству с перевозчиками польского рынка в плане развития маршрутов для грузоперевозок между Польшей и Литвой. Сейчас идут переговоры LTG Cargo и крупнейшего в Польше предприятия ж/д перевозок PKP Cargo о создании совместного предприятия (СП). Планируется, что СП займется интермодальными грузоперевозками между Литвой и Польшей.

Перевозками грузов в Польше намерено заняться в ближайшее время и литовская LTG Cargo, которой Совет по ж/д транспорту Польши в конце июня предоставил сертификат безопасности. Компания планирует начать свою деятельность в Польше с регулярных грузоперевозок между Моцкавой и Белостоком.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!