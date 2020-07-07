Линкявичюс выступает за более тесное региональное сотрудничество Литвы и Польши

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс намерен добиваться более тесного сотрудничества Литвы и Польши в приграничных районах с учетом общих угроз безопасности.

Министр заявил это после посещения городков Сейны и Пуньск, где проживают многочисленные литовские диаспоры.

По словам министра, вызовы, связанные с пожаром в Алитусе и пандемией Covid-19, в очередной раз продемонстрировали важность межгосударственного сотрудничества на уровне самоуправлений.

"В ближайшее время должны быть заключены соответствующие межгосударственные соглашения, регламентирующие сотрудничество специальных служб в кризисных ситуациях, пересечение границы и провоз техники через границу. Сейнская волость и Лаздийский район находятся в центре так называемого "Сувалкского коридора", поэтому нам следует повышать устойчивость населения к разного рода угрозам, проводить совместные учения, обеспечить жителей необходимыми средствами защиты, сотрудничать при оценке вероятных инцидентов на небезопасной Белорусской АЭС", - сказал Л. Линкявичюс для пресс-релиза.

По словам министра, очень важно, что активно идет сотрудничество экспертов в области просвещения Литвы и Польши, направленное на решение актуальных для поляков Литвы и литовцев Польши вопросов в области просвещения.

В Польше проживает около 5 тысяч литовцев, преимущественно - в Сейнах и Пуньске.

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