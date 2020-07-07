Изменился порядок движения в Старом городе Вильнюса

С 7 июля в Старом городе Вильнюса действует новый порядок движения – отныне можно будет заезжать в Старый город, но не удастся проехать по нему транзитом.

Старый город поделили на четыре зоны: коричневую (ул. Траку), оранжевую (ул. Исландиёс), фиолетовую (ул. Субачаус) и голубую (ул. Латако). Основные въезды будут через ул. Траку, Исландиёс, Субачаус и Латако, а выезды – ул. Вису Швянтую, Клайпедос и Университето.

Въехать в Старую часть можно и через другие улицы, но все они будут в ходить в одну из четырех зон. В каждой зоне будет 1-2 выезда, движение будет регулироваться знаками и заграждениями.

Таксисты смогут приезжать в Старый город, но должны учитывать новый порядок движения. В будущем муниципалитет намерен оборудовать в Старом городе места посадки и высадки пассажиров.

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