Парламент Литвы намерен разрешить семейным врачам не работать в выходные и в праздники

Парламент Литвы рассматривает инициативу, связанную с отзывом требования, чтобы семейные врачи оказывали жителям помощь круглосуточно 7 дней в неделю и в праздники. Пока эту инициативу депутатов вернули на доработку.

5 членов парламентского комитета по вопросам здравоохранения проголосовали за новый проект, а 7 - не одобрили. Проект вернули на доработку.

Проект представили "крестьяне" Дарюс Каминскас, Аста Кубилене и Аурелиюс Верига. В нем предлагается отказаться от обязательного предоставления услуг семейного врача круглосуточно 7 дней в неделю. В соответствии с проектом, поликлиники должны предоставлять свои услуги по 8 часов 5 дней в неделю (в это время входит и часовой обеденный перерыв), плюс по два часа до начала и после окончания рабочего времени.

"Один из основополагающих пунктов работы семейного врача - непрерывный контроль за состоянием здоровья пациента. Во всем мире этот термин трактуется, как последовательный контроль. Иными словами, семейный врач решает большую часть проблем со здоровьем пациента, но, когда у врача нет такой возможности, он направляет пациента к специалистам.

В Литве термин "непрерывный" понимают дословно, т.е. что такие услуги должны предоставлять 7 дней в неделю и по ночам, и в праздники, в выходные", – сказано в документе.

Указано, что такое требование, какое действует в Литве, необоснованно ни клиническими, ни экономическими данными.

"Если пациент нуждается в помощи в другое время суток, есть два варианта: приемное отделение больницы, если требуется срочная помощь или помощь семейного врача в рабочее время поликлиники", – сказано в документе.

Верига информировал, что правительство одобрило такое предложение, но внесло коррективы: один связан со временем работы (11 часов непрерывной работы), а второй - с необходимостью информировать пациентов о том, где они могут получить помощь в другое время.

Глава Ассоциации районных больниц Вигатнас Сударис сказал, что этот закон принесет немало проблем и внесет хаос в систему.

"Мы не знаем элементарно, каким будет регламент, пусть и выдачи свидетельства о смерти (кто за это будет отвечать), будут проблемы оказания помощи в длинные выходные. Кроме того, возникнет вопрос оплаты услуг в приемных отделениях.

Прошу сделать так, чтобы этот закон вступил в силу только тогда, когда все будет ответственно согласовано с организациями пациентов и организациями, предоставляющими услуги здравоохранения, а также с действующими законами", – просил Сударис.

Советник премьера Йонас Кайрис считает, что этот закон улучшил бы систему предоставления услуг пациентам.

"Семейные врачи отвечали за это, но это не значит, что они работали круглосуточно. Просто у жителей была возможность получить услуги в любое время суток и в праздники. Я не знаю, почему коллега Верига говорит, что этот закон де-факто не работал. В районах, в Вильнюсе, в Каунасе составлены договоры. В Вильнюсе такие услуги предоставляет Центральная поликлиника. Другие поликлиники заключили с ней соглашения. В месяц внерабочее время обращается не больше 15 людей, которые не нуждаются в срочной помощи, но люди эту помощь получают, за нее платит поликлиника. (…)

А сейчас, что получается, – за неотложную помощь будет платить государство, но если выяснится, что человек не нуждается в неотложной помощи, что тогда, тоже будет платить государство?", – вопрошал консерватор Антанас Матулас, заметив, что непонятно, что именно сделает предоставляемые услуги лучше.

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