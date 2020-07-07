Прогноз на ближайшие дни: будет холодно, время от времени ожидаются осадки

Со вторника прохладная погода охватит всю территорию Литвы. Будет облачно, изредка из-за облаков будет выглядывать солнце, однако особого тепла оно не принесет. На большей части территории страны температура поднимется до 18-19 градусов тепла. Местами, где чаще будет выглядывать солнце, воздух прогреется до 20-21, однако в Жемайтии будет всего 16-17 градусов. Прогнозируют осадки.

Небольшой дождь, вероятно, пройдет на западе страны. Будет дуть сильный западный, юго-западный ветер, местами скорость ветра достигнет 15 м/с.

В среду ночью местами на западе пройдут небольшие дожди. На остальной части территории небо станет ясным, облачность снизится. Ветер успокоится, порывы до 14 м/с возможны разве что на взморье. Ночью будет 8-13, на взморье 14 градусов.

В среду днем дождевые облака охватят всю страну. Во многих районах будут идти кратковременные дожди с грозами. Будет дуть порывистый ветер. Местами порывы составят 15-17 м/с. Днем будет 16-21 градусов тепла.

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