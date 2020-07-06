на территории Калварийской мэрии у мужчины застрелили овцу

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5 июля поступило сообщение о том, что около 12 ч. в дер. Смальценай (Калварийская мэрия) на территории, принадлежащий мужчине 1964 г.р. были украдены 4 овцы, а одна, вероятно, застрелена (огнестрельная рана на шее).

Полиция сообщила, что нанесен ущерб на сумму 250 евро. Начато расследование. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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