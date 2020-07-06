В День коронации Миндаугаса в Вильнюсе – впечатляющий полет истребителей НАТО

6 июля в День коронации Миндаугаса собравшихся в Вильнюсе, на площади С.Даукантаса на церемонию поднятия флагов, торжественно приветствовали истребители миссии воздушной полиции стран НАТО. В построении участвовали военные Роты почетного караула в униформах и с экипировкой XIV в, а музыканты военного оркестра выступили в униформах пешей гвардии ВКЛ.

Военные Роты почетного караула выступили с программой под музыку песни On Fire группы The Roop в исполнении Военного оркестра Литовской армии. В настоящее время в миссии воздушной полиции на территории стран Балтии служат испанские военные на шести истребителях F-18 Hornet, а также контингент из трех истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании. В Эстонии базируются четыре истребителя Mirage 2000 ВВС Франции. Всего небо над странами Балтии охраняют 13 истребилетей.

Король Миндаугас объединил литовские земли и принял западное крещение, а с ним корону из рук папы римского. Так была сформирована прозападная ориентация Литвы, окончательно утвержденная во время крещения Литвы во времена Ягелло.

В Литве празднуют три дня государства:

16 февраля и 11 марта - даты восстановления государства и государственности

6 июля - дата создания традиции Литовского государства в XIII в., руководство западными ценностями, которое сохранилось и в наши дни.

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