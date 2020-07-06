Новый прогноз синоптиков: в Литву идет похолодание

На этой неделе ожидается прохладная погода, вероятность осадков невелика, прогнозируют синоптики.

В понедельник над страной пройдет холодный атмосферный фронт. Пока дожди идут в основном в окрестностях Юрбаркаса, Шакяй, Кедайняй и Паневежиса, сказала LRT синоптик Эдита Гечайте.

По ее словам, до вечера небольшие дожди пройдут во многих районах, местами возможны грозы. Наименьшая вероятность осадков - на северо-западе и у моря, поскольку там осадки наблюдались ночью.

Вслед за холодным атмосферным фронтом идет прохладная погода, поэтому на северо-западе 6 июля будет всего 18-20 градусов тепла. На востоке и юго-востоке холодный атмосферный фронт появится только во второй половине дня, поэтому там будет 24-26 градусов тепла. Вечером облака рассеются, однако осадки еще возможны на юго-востоке и востоке, правда дожди будут кратковременными.

Во вторник уже будет прохладнее. По словам Гечайте, жители взморья уже привыкли к прохладе, поэтому их 17 градусами не удивишь, а вот жителям восточной части вторник покажется прохладным, ведь после теплого понедельника будет всего 18-20, местами до 21 градусов тепла. Осадков во вторник будет немного, наибольшая вероятность дождя - на западе.

В среду будет 16-21 градус, местами всего 17-20, кое-где до 22 градусов. Будет достаточно прохладно.

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