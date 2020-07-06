Главы страны поздравляют граждан с Днем государства

6 июля Литва празднует День коронации Миндаугаса и День Национальной песни. Главы страны поздравляют граждан с Днем государства.

Президент Гитанас Науседа сказал, что Литва продолжает следовать в заложенном Миндаугасом направлении - на Запад. Президент призвал чаще гордиться достигнутым, и смело менять то, что нуждается в совершенствовании, поскольку историю создает каждый гражданин.

"Вместе с королем Миндаугасом мы впервые шагнули на Запад и до сих пор следуем в этом направлении. Мы выросли и повзрослели в семье европейских стран, поэтому остаемся открытыми для тех, кто любит свободу и соблюдает закон. История учит нас делать правильный выбор: хранить единство и взаимопонимание, протягивать руку помощи, а не отталкивать, вместе добиваться смелых и казалось бы труднодоступных вещей", – сказал в поздравлении Науседа.

Спикер парламента Викторас Пранцкетис обратил внимание на то, что 2020 год дал не один повод убедиться, что граждане Литвы способны оперативно позаботиться о своих близких, соседях и обо всем государстве.

"Вызовы мы отразили вместе, как единая страна, поэтому давайте праздновать День государства с гордостью, нам есть чем гордиться. Давайте вывесим триколоры в честь праздника, а вечером вместе с близкими исполним гимн", – поздравил граждан Пранцкетис.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что 6 июля - свидетельство великой истории Литвы.

"Дорогие жители Литвы, искренне поздравляю Вас с Днем государства – давайте оставаться верными делам и стремлениям наших первых создателей, навеки будем обязаны всеми силами, вместе создавать сильную, современную и процветающую Литву", – сказано в обращении Сквернялиса.

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