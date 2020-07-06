Городской праздник увенчала трагедия: мужчина был убит на глазах у священника

В Кедайняйском районе, в Кракяй, год назад во время праздника произошло убийство. Группа молодых людей в парке у храма распивала алкоголь. 35-летнего Нериюса С. ударили кулаком в лицо, он упал на асфальт и скончался на месте. Все это издалека наблюдал настоятель храма. Он успел сфотографировать участников экзекуции.

30 июня со дня этих событий минул год. В то время в городке проходило много мероприятий - и спортивные состязания, и праздник пожарных, и ярмарки ремесленников.

Как это часто бывает, во время праздников молодежь распивала алкогольные напитки. Вечером того дня пьянствовали в сквере у храма. Пьянка завершилась тем, что один из молодых людей после удара кулаком скончался, а второй - Жидрунас Шерейва (1997 г.р.) был приговорен к 7 годам лишения свободы. Молодые люди не были знакомы.

Шерейва рассказал следователям, что с другом купил литр водки и отправился в сквер. Там он встретил нескольких друзей и Нериюса С., с которым в тот вечер и познакомился. У Нериюса С. также была бутылка водки, и он уже был пьян. Когда молодежь выпила, начались конфликты.

"Там оказывается, действуют свои порядки, все они были местные, а убитый - из Кедайняй. Когда пришел с бутылкой, был нужен, а потом видимо захотели избавиться от него", – сказал Delfi адвокат вдовы Нериюса С. Сигитас Штарайтис.

Шерейва сказал, что первый конфликт разразился, когда Нериюс С. выбил из рук у одного члена компании рюмку, в которую наливали водку. А потом, якобы, Нериюс С. стал цеплять собутыльников, ударять то одного, то другого, пусть и несильно. Все участники компании уверяют, что Нериюс С. сам начал драку. Однако Штарайтис эти показания оценивает критически, поскольку у собутыльников было время, чтобы договориться, какие показания давать.

Шерейва уверяет, что ударил Нериюса С., пытаясь защититься.

Инцидент издали видел настоятель храма Эмилис Йоткус. Его показания и сыграли решающую роль в этом деле. Именно он видел, что Шерейва ударил Нериюса С. не один, как уверяет, а два раза. По словам священника, Нериюс С. пытался прикрыться от удара локтем.

Настоятель находился на расстоянии 300 м. Увидев, что пострадавший не двигается, он стал фотографировать участников драки. Те, заметив приближающегося Йоткуса с телефоном в руках, бросились бежать.

Мать Нериюса С. оценила моральный ущерб в 15 000 евро, кроме того, просит взыскать с обвиняемого расходы на адвоката - 600 евро, и расходы на похороны 2218 евро. Суд удовлетворил ее просьбу. Двоим детям покойного обвиняемый должен заплатить по 12 000 евро.

Кроме того, каждый месяц пока детям не исполнится 18 лет, Шерейва должен платить им по 85,56 евро.

Адвокат Шерейвы намерена обжаловать вынесенный приговор. Ангеле Фомене считает, что это происшествие должны трактовать не как преднамеренное убийство, а как убийство по неосторожности. За такое преступление грозит срок лишения свободы до 4 лет.

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