Во время отпуска по уходу за ребенком хотели бы отдать ребенка в детский сад, но будут ли выплаты?

Матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, были бы рады отправить ребенка в детский сад, но не ясно, будут ли они получать выплаты. Как известно, пособие по уходу за ребенком может выплачиваться до трехлетнего возраста. Матери считают, что если бы была возможность отправить ребенка в детской, у них было бы больше времени, чтобы разобраться с делами и найти время для себя.

О таких намерениях мамы рассказали на одном из форумов (mamyciuklubas.lt). Одни женщины были возмущена тем, что нынешние "супер-мамы" больше не могли оставаться со своими детьми, и хотела как можно скорее отправить их в детский сад. Другие были обеспокоены желанием взять "все до копейки" от государства.

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Отправила ребенка в сад - иди работай

Одним словом, они разделились на несколько лагерей. Не недостатка в тех, кто удивляется, как и не было недостатка в советах. Один из них ясен и лаконичен: если уже отправила ребенка в сад - так иди рабой.

Однако были и разговоры о периоде адаптации ребенка в детском саду - он не такой короткий. Таким образом, это отличная возможность для того, чтобы ребенок привык к новой обстановке, прежде чем его матери нужно будет вернуться на работу.

Мамы, воспитывающие несколько детей, также интересовались этой возможностью. Они сказали, что хотели бы отдать старших в детский сад, чтобы остаться с младшим. Появился вопрос, что делать в таком случае, имеешь ли право получать пособие по уходу за ребенком.

На вопрос, может ли мать, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, отправить ребенка в детский сад без потери пособия, советница министра социального обеспечения и труда Эгле Самошкайте подтвердила, что она не потеряет пособие, однако есть одно но.

Придется заплатить за детский сад

Находясь в отпуске по уходу за ребенком, мать может отправить ребенка в детский сад и в результате не потеряет пособия, однако заплатит за детский сад. В Литве отпуск по уходу за ребенком может продолжаться до тех пор, пока ребенку не исполнится три года, но третий год воспитания ребенка не оплачивается, а первый и второй могут быть оплачены в соответствии с выбранной моделью.

Можно решить заботиться о ребенке до тех пор, пока ему не исполнится один год, тогда пособие достигнет 77,58 процента от зарплаты "на бумаге", или присматривать за ребенком до достижения им двухлетнего возраста - тогда в первый год пособие достигает 54,31 процента от зарплаты "на бумаге", во втором - 31,03 процента от зарплаты "на бумаге".

Посещает непостоянно

По словам Э. Самошкайте, не потеряет пособия ни в том случае, если мать воспитывает одного ребенка, либо если она решит отправить старшего ребенка в детский сад.

Поинтересовавшись у представителей Вильнюсского городского самоуправления, много ли матерей хотят отдать своих детей в детский сад, находясь в отпуске по уходу за ребенком, они ответили, что не собирают такую информацию и поэтому не могут ответить.

Старший специалист отдела маркетинга и коммуникаций Довиле Ибянскайте заметила, что матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, отводят своих детей в детские сады, только посещаемость этих детей непостоянна.

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