Ведомства Литвы движутся к компромиссу по идее госбанка

Литовские ведомства движутся к компромиссу по идее учреждения государственного банка развития, который бы объединил несколько действующих учреждений, но не предоставлял бы услуги розничного банкинга.

Представители различных ведомств говорили о сближении подходов после дискуссии, состоявшейся в Президентском дворце, хотя окончательной ясности по концепции и планируемой модели деятельности еще нет.

Министр финансов Вилюс Шапока заявил, что в дискуссии в четверг различные стороны "унифицировали словарь". По его словам, был достигнут консенсус в том, что в одну должны быть консолидированы три организации – Invega, агентство развития публичных инвестиций Viesuju investiciju pletros agentura ( VIPA) и Гарантийный фонд сельхозкредитов Zemes ukio paskolu garantiju fondas.

"Нужно, чтобы было одно национальное учреждение по развитию, консолидирующее три. Назовем ли мы эту структуру банком, это уже вопрос вкуса, поскольку это ведомство будет иметь мало общего с традиционным банковским делом", – сказал В. Шапока после дискуссии в Сейме.

Советник президента Симонас Крепшта отметил, что во время дискуссии не было высказано ни одного мнения против идеи государственного банка развития. Однако, по его словам, участники пришли к выводу, что такому банку не стоит заниматься розничным банковским делом.

Он также подчеркнул, что среди участников дискуссии формировалось согласие в то, что банк должен быть учрежден путем консолидации существующих организаций.

Президент Гитанас Науседа в пресс-релизе отметил, что новое учреждение поможет "обеспечить кредитование малого и среднего бизнеса, которое в последнее время стало менее доступным", однако "предоставление розничных финансовых услуг населению не является одной из задач национального банка развития".

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