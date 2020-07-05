Строительство террасы бара возмутило жителей: напуганные шумом вступают в борьбу

В баре на улице Жвею 7 уже некоторое время наводят порядок новые владельцы, которые планируют расширить свою деятельность. Муниципалитет города Клайпеды недавно выдал два разрешения для этого бизнеса на строительство уличных террас. Одна из них находится во внутреннем дворе дома между четырьмя стенами.

Текущая процедура позволяет заявителю получить разрешение на расширение зоны обслуживания посредством упрощенной процедуры.

Пятрас, обратившийся в редакцию Vakarų ekspreso, обеспокоен исчезновением спокойствия из окрестностей, потому что теперь бизнес врывается во внутренний двор дома - планируется построить открытую террасу не только на улице Жвею, но и в южном дворе дома.

Защищают право на спокойствие

"Я живу здесь уже 37 лет и еще не видел такой произвола. Были попытки занять этот двор, но мы этого не допустили. Однажды мы столкнулись с сопротивлением, окна были разбиты. Но мы добились своего. Добьемся и сейчас. Мы никоим образом не позволим распространяться шуму с обеих сторон ", - сказал Пятрас.

Жители дома не возражают против делового окружения - толерантно смотрят на деятельность трех баров в непосредственной близости. Но когда они заметили строительство барной террасы на другой стороне дома, они всполошились и обратились к муниципалитету.

Но после обращения пришлось разочароваться. По словам соседей, упрощенная процедура расширения пунктов обслуживания предприятий общественного питания служит бизнесу, право жителей на спокойствие забыто и каждый случай не оценивается отдельно.

По словам жителей, двор окружен четырьмя стенами. Звуки здесь резонируют, делая шум более слышимым.

Чтобы избежать шума, исходящего от улицы Жвею, жители установили спальни на южной стороне здания. Закрытый двор обеспечивал им спокойствие до сих пор.

"Мы договорились с первыми владельцами бара, что самое важное - это диалог. Наладить общение с ними удавалось. Наше желание иметь тихий двор было учтено. Бар теперь принадлежит четвертому или пятому хозяину. Не посоветовавшись с нами, он воспользовался преимуществами, предоставляемыми муниципалитетом, и начал строительство террасы", - сказала Ингрида Сайкявичюте, жительница дома.

Обещает уважать спокойствие соседей

Новый руководитель бара Ренальдас Бараускас обещает уважать спокойствие соседей и законы. Бизнесмен говорит, что на террасе не будет шума или курения.

"Мы уважаем наших соседей, как и законы. У нас будет терраса до момента, пока есть действующее разрешение. Здесь не будут курить, у нас не будет больших дискотек. Мы пригласили соседей на чай и кофе. Мы хотим подружиться.

Мы еще не приняли решение, но терраса будет работать меньше. Мы действительно не хотим вызывать беспокойство или шуметь во внутреннем дворе", - сказал Р. Бараускас.

Договариваться с жителями не обязаны

Римантас Армонас, старший специалист Отдела лицензирования и разрешений Клайпедской городской администрации, пояснил, что для расширения места обслуживания лицензия не требуется. В настоящее время муниципалитет города утвердил упрощенную процедуру выдачи разрешений на расширение рабочих мест, и предприниматели ее используют.

"Это не лицензированная деятельность. Заявитель подает заявку на расширение служебного помещения и схему с расстановкой мебели на занимаемое пространство.

В настоящее время в законодательстве отсутствует требование координировать расширение деятельности с населением, когда деятельность осуществляется на государственной земле.

Решение городского муниципалитета об ограничениях, вызванных карантином, позволило предприятиям общественного питания расширить зоны обслуживания. Компании также освобождаются от платы за выдачу разрешений", - сказал Р. Армонас.

Жаловались на шум

Жители улицы Жвею часто жалуются на шум с улицы. В результате хозяева баров на этой улице согласились обслуживать клиентов на открытых террасах только до полуночи.

По данным полиции, в прошлом году было начато 98 досудебных расследований уголовных преступлений, совершенных на улице Жвею. Из них 20 - из-за кражи, 16 - из-за нарушений общественного порядка, 3 - из-за незаконного хранения наркотических средств или психотропных веществ без цели распространения.

"К 30 июня этого года было начато 33 предварительных расследования. 4 из них - из-за краж, 16 - из-за нарушений общественного порядка. Из-за хранения наркотических средств или психотропных веществ без цели их распространения досудебное расследование начато не было", - сообщила Андромеда Грауслене, начальник отдела коммуникации Главного комиссариата полиции Клайпедского уезда.

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