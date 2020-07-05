Автомобильный налог может внести изменения: предупреждают об обмане, некоторых ожидают два пути

Налог на регистрацию автомобилей в Литве вступил в силу 1 июля - его нужно будет платить за каждый загрязняющий окружающую среду автомобиль, зарегистрированный или перерегистрированный в Литве. В передаче "День на Delfi" обсуждалось, как этот налог может регулировать весь автопарк в Литве и как изменятся импортные автомобили. Вполне вероятно, что привычки людей также могут измениться - вместо того, чтобы ездить на дешевом автомобиле в течение одного года, он выберет автомобиль получше, но будет ездить на нем гораздо дольше.

Висмантас Баршис, глава Ассоциации продавцов подержанных автомобилей, заявил, что новый налог может несколько скорректировать рынок.

"Да, немного изменилось, особенно те автомобили, которые старше, которые требуют этого налога. Люди продать их, хоть и дешевле. Не может быть никаких больших изменений. Конечно, есть экспорт, но после карантина он еще не полностью восстановился. Но дело не в том, что никто не купит машину за 3000 евро. Там будет два пути: либо человек будет ездить до конца, либо он продаст на какой-то другой экспортный рынок, который вообще не заботится о выбросах углерода", - заверил он.

Собеседник по-прежнему не думает, что самые популярные марки изменятся. По его словам, когда человек покупает дорогой товар, эти 200 евро не очень имеют значение.

"Я не думаю, что это изменится, потому что большинство из этих самых популярных марок, это двухлитровый дизельный двигатель, который выбрасывает 120-130 граммов, и налог составляет 30-60 евро. Это, безусловно, незначительная сумма, которая могла бы внести важные изменения для клиента, вследствие которых он не будет покупать. С другой стороны, эти более мощные автомобили, самый мощный на данный момент - 8-цилиндровый двигатель Volkswagen, который выбрасывает около 200 граммов. И это налог около 200 евро, но когда человек платит большую сумму, эти 200 евро не изменят его решение", - считает он.

Vismantas Baršys Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Число обманутых людей может увеличиться

На вопрос о том, возможно ли увеличение числа обманутых людей, собеседник полагает, что да, но предлагает больше интересоваться системой и расчетом.

"Я действительно думаю, что это будет встречаться, потому что на самом деле не так много выбросов этих граммов в автомобилях из-за рубежа. Конечно, есть способы проверить это. Вы можете поискать автомобиль, который покупаете, в том же Интернете, но эти выбросы могут сильно отличаться и от дисков, с которыми вы покидаете завод.

Если выезжаете с более крупными, эти граммы выбрасываемые граммы становятся выше, но такой существенной разницы не будет. Может быть от 180 до 210 евро за одну и ту же машину, но если у человека есть время, стоит посмотреть. И чем мощнее, тем больше выбрасывает. В результате самым мощным автомобилем можно и обмануться", - говорит собеседник.

"Конечно, всегда могут быть недовольные люди. Но я действительно не думаю, что их будет очень много. Я думаю, что сотрудникам Regitra действительно нужно терпение, я полагаю, что потребуется время, чтобы все поняли", - добавил он.

Изменится автопарк

Карантин значительно скорректировал рынок подержанных автомобилей. Правда, как говорит собеседник, лето - это не время, когда люди очень спешат менять машины.

"Рынок вернулся частично, потому что тот же экспорт и границы еще не полностью открыты. Зарубежных покупателей определенно не так много, как хотелось бы. Местные покупатели в мае и июне действительно покупали довольно активно, и то, что произойдет сейчас - июль, август - будет видно. Вероятно, будут более спокойные люди. Лето - это не время, когда люди спешат сменить машину, если кондиционер охлаждает, то есть можно до осени", - уверяет мужчина.

Собеседник также говорит, что автомобили, импортируемые в Литву, могут быть немного лучше в будущем, и отношение людей также изменится - будут дольше ездить на новом автомобиле и больше заботиться о нем.

"Я думаю, что определенно будут импортировать автомобили получше. Люди будут покупать, может быть, немного лучше, потому что захотят ездить в течение более длительного периода времени. Теперь же покупались дешевые машины - за 1000, 2000 или 3000 евро. На нем ездят в течение года, а затем оставляют где-нибудь в провинции, чтобы "доездил" до конца. Эта перерегистрация, поскольку будет стоить каждому дороже, тот же самый человек будет проецировать в будущее, ездить будет не года, а, может быть, три, четыре или больше. В то же время количество таких регистраций уменьшится, и человек с той же машиной будет ездить дольше ", - говорит он.

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