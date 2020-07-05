Погода: в праздничный выходной стоит взять с собой зонт

В воскресенье ожидается небольшой дождь. Наибольшая его вероятность - в западных и северных районах. Ветер будет дуть с юго-запада, он будет сильным, местами его порывы достигнут 15 м / с. Температура в стране будет распределена неравномерно: в южной части Литвы ожидается летняя жара и солнце, воздух прогреется до 25-27 градусов, а в Тельшяй, Паланге и Клайпеде придется снова одеться немного теплее, потому что температура поднимается лишь до 19-21 градусов.

В ночь на понедельник по Литве пройдет холодный атмосферный фронт.

Дождь будет в основном идти на северо-западе страны. Температура будет медленно падать, самая низкая будет утром, 14-19 градусов тепла.

В праздничный день во многих местах ожидаются кратковременные дожди, более частые прогнозируются в восточной части страны. Кое-где ожидаются и грозы. Будет преобладать юго-западный, западный ветер, ночью немного он поутихнет, днем снова усилится. Самая высокая температура побалует жителей юго-восточных районов, термометры покажут 24-26, в центральной части Литвы - 21-23, прохладнее всего будет в Жемайтии и у моря - 18-20 градусов.

После праздничного выходного по стране пройдет более прохладная воздушная масса. Днем ожидаются дожди.

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