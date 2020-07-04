Председатель профсоюзов: люди сидят на чемоданах и ждут открытия границ

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что часть работодателей, прикрываясь карантином, пытаются экономить за счет работников.

Уровень безработицы в стране составляет 12%. С начала карантина количество безработных выросло на 45 600, или 28,2%.

По данным Службы занятости, 29 июня в Литве было 206 100 безработных.

Пресс-секретарь Соцмина Эгле Самошкайте сказала, что главная причина роста числа безработных - карантин, ряд сфер не работал вообще. После окончания карантина работодатели оценили свои ресурсы и перспективы и в некоторых сферах, например, в сфере туризма, были увольнения. Работодатели поняли, что так много персонала им пока не нужно.

Глава Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас сказал, что его больше беспокоят не сами цифры, а их динамика.

"В последние две недели уровень безработицы рос. У нас было заседание рабочей группы в правительстве. Я акцентировал, что мы должны говорить о причине – что происходит. Сказали, просто люди выходят "из тени", регистрируются. Я ответил - это только догадки, но не факты", – заметил Арлаускас.

Он прогнозировал ухудшение ситуации, если начнут возвращаться люди из третьих стран.

"Я категорически заявляю – государственные ведомства не справляются с ситуацией на рынке труда. (…) Мир меняется, на рынок приходит новое поколение, которое формирует иные требования к рабочему месту, работодателю. Кроме того, я в районах ясно вижу, как увеличивается ментальное разобщение. Те, кому 50, видят рабочее место в одном свете, а молодежь - иначе", – сказал Арлаускас.

Ругинене порадовалась тому, что увеличился показатель трудоустроенных лиц.

"Это уже свет в конце тоннеля. Главное здесь то, о чем мы говорили в начале карантина, те работники, которых отправили в простой - им грозит увольнение. Мы это прогнозировали", – сказала она.

Ругинене сказала, что столкнулась с такими случаями, когда работодатели пытаются экономить за счет работников.

"Хочу привести пример. В последние дни мы рассматривали компанию, которая снижала надбавки работникам, несмотря на то, что для этого не было никаких предпосылок. Производство не снизилось, работники работают так же. Это не единичный случай. Это признак того, что работодатели, прикрываясь карантином, экономят на работниках", – сказала она.

Ругинене считает, что уровень безработицы снизится, как только откроются границы.

"На сегодняшний день оставаться и работать за такие зарплаты и в таких условиях, которые предлагают, невозможно. Люди все смелее говорят о том, что сидят на чемоданах и ждут, когда откроются границы", – сказала она.

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