Обнаружено тело литовской исполнительницы Эрики Шкудзинскене

Обнаружено тело 54-летней литовской исполнительницы Эрики Шкудзинскене, которая также известна как Лисаускене. Ее тело обнаружено в квартире у соседа. Следов насилия на теле женщины не обнаружено.

Эту информацию Delfi подтвердили близкие исполнительницы. Они сказали, что врачи запретили ей употреблять алкоголь.

"Ей запретили употреблять алкоголь. Во вторник проведут вскрытие, тогда станет известна причина смерти", – сказали Delfi близкие.

По данным источников, женщина переживала тяжелый период, друзья отвернулись от нее и не помогали ей.

В августе 2019 г. она развелась с супругом Томасом Шкудзинскасом.

Ранее ее коллега Айдас Маникас сказал Delfi, что о смерти Эрики ему сообщил ее бывший муж Томас.

"Мы с Эрикой не общались 5 лет. В 2015 г, когда была ее свадьба с Томасом, они попросили меня быть свидетелем. Я согласился. Она была нарядной и счастливой. В последнее время, насколько я знаю, она была печальной, сильно изменилась, поскольку у нее были проблемы с алкоголем. Последние месяцы жизни, по словам ее друзей, у нее были нелегкими. Мои соболезнования дочери и мужу.

На земле она в последнее время не находила покоя, хочу пожелать, чтобы ее душа обрела покой на небесах. Очень жаль человека. Ее поведение - ее личное дело. Раньше у нее было много поклонников, ее альбомы покупали, люди любили ее. А потом, видимо, жизни повернула не туда", – сказал Маникас.

Образ жизни исполнительницы был скандальным, у нее были проблемы с алкоголем.

В 2019 году у Шкудзинскене диагностировали цирроз печени.

В октябре 2016 г. прежде популярная эстрадная исполнительница получила серьезную травму - в Шилайняй (Каунас) ее сбил автомобиль. Состояние пострадавшей было очень тяжелое.

Шкудзинскене нередко привлекала внимание скандальными высказываниями и заявлениями.

В 2014 г. она была наказана в административном порядке за то, что ударила фельдшера скорой помощи, когда из комиссариата ее перевозили в больницу.

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