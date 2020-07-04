На литовских курортах нет иностранных туристов: как города живут без россиян и белорусов?

Карантин больно ударил по литовским курортам, которые живут за счет туристов. Особую экономическую пользу курортам приносили туристы из России и Беларуси, поскольку они приезжали надолго и тратили больше денег. Однако представители муниципалитетов Бирштонаса и Друскининкай сказали, что на смену иностранцам пришли литовцы, латыши и поляки.

Директор Друскининкайского центра туризма и информации для бизнеса Римантас Палёнис сказал, что в прошлом году город посетило рекордное количество туристов – 371 000. Из них 35% (почти 130 000) иностранцы, остальные – литовцы.

В Друскининкай приезжали поляки, белорусы, россияне, латыши, немцы. Правда, Палёнис отметил, что россияне и белорусы - выгодные туристы для всей Литвы, поскольку они тратят больше денег, меньше экономят.

"Конечно, плохо, что их нет, но это не трагедия. Это хороший клиент, который платит немного больше, чем другие. Но из 371 000, если отнять 50 000 россиян и белорусов – остается немало. Это плохо, что их нет, но их место занимают другие. Будет больше литовцев, латышей, эстонцев, поляков, немцев. Может, появятся рейсы из Израиля", – выразил надежду Палёнис.

Однако, по его словам, некоторые объекты понесли большой ущерб из-за отсутствия туристов из Беларуси. Например, санаторий Belorus, большая часть его клиентов - это белорусы. Ему приходится больше работать, чтобы привлечь местных клиентов, поскольку не осталось санаторных больных, приезжавших из Беларуси.

Палёнис заметил, что все иностранные туристы приезжали на курорт на более длительное время, чем местные.

"Литовцы, приезжающие на лечение, живут неделю-две, коммерческие туристы с семьями обычно приезжали на выходные, в кемпинге проводили от нескольких дней до недели. Немцы приезжают на две недели. Из Израиля приезжали надолго, нередко проводили здесь и по два месяца", – сказал он.

Палёнис заметил, что больше всего денег на курорте оставляли россияне и белорусы. Они ходили в кафе, места развлечений.

По его словам, пока прогнозировать, каким будет этот год - рано, поскольку пандемия коснулась всех сфер жизни, три месяца курорт был полностью закрыт.

Сейчас основная масса туристов на курорте - литовцы и латыши, есть немного эстонцев, поляков, немцев.

Гостиницы в Друскининкай открылись несколько недель назад. Сначала приезжали по несколько человек на выходные, сейчас туристов стало больше: UPA Medea SPA заполненность 70%, Violeta, Draugystė и Pušynas – по 90%.

Однако заполненность больших санаториев и SPA-гостиниц, открывшихся больше месяца назад, составляет всего 30-40%.

Глава Бирштонского центра туристической информации Рута Капачинскайте признала, что с иностранными туристами дела обстоят неважно, но открывается латвийский рынок.

"Они приезжают ненадолго в самые популярные места, в августе-сентябре планируют приехать на более длительное время. Есть те, кто знает о Бирштонасе, но таких людей немного – с иностранными туристами пока штиль", – сказала она.

Основные посетители курорта - литовцы (около 80%) потока. Остальные – немцы и русскоговорящие из Германии.

"Самый большой доход приносили туристы из Израиля, которые приезжали в июле-августе. С Израилем пока ничего неясно, но понемногу едут немцы. Недавно был открыт кемпинг, и сразу же появились кемперы из Германии", – сказала Капачинскене, заметив, что в Бирштонас россияне и белорусы приезжали редко.

"Но они были лояльными клиентами, они знают Бирштонас, они привыкли к нему, им нравятся и цены и то, что персонал говорит по-русски", – сказала она.

Несмотря на то, что людей на улицах курорта много, это не значит, что гостиницы и санатории заполнены. Нередко литовцы приезжают в Бирштонас погулять, без ночевки.

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