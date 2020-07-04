Кемпинг в Паланге: цены начинаются с 10 евро

В Паланге отдыхающих встречает море и бесконечная суета. А ведь многие приезжают отдыхать и хотят тишины. Спокойное место для отдыха можно найти в кемпинге. У многих кемпинг ассоциируется с плохими условиями жизни и отсутствием удобств. Многим неизвестно, что рядом с Палангой есть кемпинг Compensa, предлагающий отдыхающим не только спокойный отдых, но и возможность переночевать в вагоне поезда и в других нетрадиционных местах.

Проект кемпинга Compensa финансировала компания Domus Extra. Ее глава Аудрюс Скарджюс рассказал, что в проект инвестировали 1,5 млн. евро, а по договору через 25 лет это имущество достанется Палангскому муниципалитету. По словам собеседника, в первые годы существования кемпингу было нелегко, сейчас ситуация идет на поправку.

"Мы работаем три года, за это время произошел большой прогресс. Мы выделяемся тем, что у нас очень спокойно, и мы предоставляем много услуг. Наш кемпинг 4-звездочный. У нас есть не только палатки, кемперы, но и хостел и даже VIP-домики. Мы предлагаем нестандартные варианты ночлега", – сказал Скарджюс.

Foto: DELFI / Kotryna Dagenytė

По его словам, чтобы осуществить все проекты, сотрудничают и со студентами Вильнюсского университета. Есть идея обустроить парк с произведениями искусства, в которых можно и поселиться.

"Обязательства перед муниципалитетом мы выполнили на 90%, а сейчас хотим оборудовать интересные места ночлега. У нас есть и стеклянные домики, и хостел по типу японского. Есть вагон, который мы купили у "Литовской железной дороги", там оборудованы комнатки. Некоторые люди ищут нестандартные места, гостиницы многим надоели.

Palangos kempingas Compensa Foto: DELFI / Kotryna Dagenytė

У нас есть и "гнездо кукушки" – забираешься высоко, почти под крышу, и любуешься видами на лес. Мы планируем оборудовать и место ночлега под землейžeme, поставим палатку с кроватями на улице. Есть идея установить юрты. Остановиться у нас могут люди с разным финансовым достатком", – рассказал Скарджюс.

Карантин не только подкорректировал время работы, но и лишил клиентов-иностранцев. Однако он заметил, что литовцы стали ездить по Литве, поэтому чаще приезжают и на взморье.

"Раньше литовцев и иностранцев было 50/50, а в этом году литовцев 100-90%. Уже появляются немцы, эстонцы, был норвежец на велосипеде. В этом и в прошлом году у нас есть места по 10 евро. Столько стоит ночлег в вагоне или хостеле. Наш кемпинг - семейный, мы не разрешаем проводить вечеринки, чтобы не нарушать покой", – подчеркнул Скарджюс.

Он сказал, что отдыхающие могут готовить сами, а могут приходить в действующее здесь кафе.

Foto: DELFI / Kotryna Dagenytė

"До 5 звезд нам осталось совсем немного. В следующем году попробуем оборудовать уличный бассейн, и все. На один кемпер выделяем около 100 кв. м. Многие семьи держат их здесь круглый год, а сами приезжают на лето или в выходные", – рассказал Скарджюс.

"У нас территория 6 га, она огорожена, можно выпускать детей, и они никуда не уйдут. До моря около 400 м. Есть 60 мест, отвечающих высшему классу. Мы оборудовали еще 20 мест для кемперов, там есть подключение к электричеству. Палатки такие роскошные, с двумя спальнями и прихожей", – продолжил он.

Palangos kempingas Compensa Foto: DELFI / Kotryna Dagenytė

Раньше цены были ниже, сейчас немного увеличились. Однако, как и в других местах, они варьируют, в зависимости от спроса.

"В выходные были варианты по 100-120 евро. По статистике, основной поток приезжает в июле-августе. Я сам раньше злился, что цены в Паланге высокие, но, когда начал сам работать здесь, понял, что не стоит проявлять недовольство. Мы не в солнечной стране живем, выжить тут нелегко", – сказал Скарджюс.

Он заметил, что сейчас многие хотят приехать только на выходные, такой отдых и стоит дороже.

"Если человек остается на неделю, цены будут ниже, их снижают за продолжительный отдых. Бывает, что люди хотят приехать в субботу утром, на одну ночь. Все хотят отдохнуть, увидеть море. Я думаю, сезон будет продуктивным, заказов становится все больше. Звонят и иностранцы", – поделился перспективами владелец кемпинга.

Palangos kempingas Compensa Foto: DELFI / Kotryna Dagenytė

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